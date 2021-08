Fogo de grandes dimensões "descontrolado" em Atenas. Dezenas de casas evacuadas

© EPA

Dezenas de casas foram evacuadas na sequência de um incêndio de grandes dimensões no norte de Atenas, na Grécia. De acordo com as autoridades, o fogo que lavra no subúrbio de Varymbombi está "fora de controlo" e várias residências já foram parcialmente destruídas pelas chamas.

"A situação não é nada boa. O fogo está muito próximo das casas", referiu Spuros Vrettos, autarca de Acharnon, citado por uma televisão local. A proteção civil local ordenou a evacuação das casas próximas da linha do fogo e também um parque turístico.

Foram também enviadas mensagens de emergência para os telemóveis dos residentes, com indicações para se protegerem das chamas e do intenso fumo. O fogo está a ser combatido por centenas de operacionais e dezenas de meios aéreos, como mostram imagens gravadas no local e partilhadas nas redes sociais.

Nos últimos dias, a Grécia tem sentido os efeitos da maior onda de calor em mais de 30 anos. A Acrópole de Atenas foi encerrada ao público durante a tarde devido às altas temperaturas que superaram os 46 graus.