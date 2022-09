Fogo descontrolado no Oregon e milhares retirados de casa nos EUA

© David McNew/AFP

Vários incêndios estão a devastar zonas no oeste dos Estados Unidos, forçando à retirada de milhares de pessoas das suas casas, enquanto um grande fogo florestal está fora do controlo do Estado do Oregon, divulgaram esta segunda-feira as autoridades locais.

Quase 35.000 hectares foram destruídos pelo incêndio no Estado do Oregon, apelidado de "Cedar Creek Fire", que quadruplicou de tamanho em quatro dias e abrange dois condados no centro de Oregon, a leste da cidade de Eugene, referiu o National Wildfire Coordination Group (NWCG).

Mais de 2.000 casas e 400 edifícios comerciais estão a ser ameaçados pelo fogo e nos últimos dias as autoridades ativaram o nível três do seu plano de evacuação em certas áreas, o que significa que o perigo nestes locais é iminente e que devem ser evacuados imediatamente.

Centenas de moradores já receberam ordens de sair das suas residências e as autoridades alertaram outros milhares para se prepararem para segui-los, caso seja necessário.

O fumo denso envolveu a região, prejudicando a qualidade do ar, de acordo com o NWCG.

"Sair daqui o mais rápido possível era tudo o que eu tinha em mente", explicou Herman Schimmel, um morador que se mudou recentemente para a região, ao jornal The Oregonian.

O "Cedar Creek Fire" progrediu devido às condições climáticas da semana passada, combinando ventos de leste, altas temperaturas e seca.

Oito helicópteros e mais de 1.000 bombeiros tentavam conter o fogo, que eclodiu em 1 de agosto.

No domingo, os bombeiros concentraram-se na construção de barreiras contra chamas ao longo das estradas existentes, procedimentos que estimam que podem demorar cerca de uma semana.

O oeste norte-americano está a sofrer as consequências de mais de duas décadas de seca devastadora, agravada pelas alterações climáticas.

Atualmente, mais de 90 incêndios estão ativos em oito Estados do oeste, sufocando moradores de grandes cidades como Seattle, Washington.

Os bombeiros estão a combater em particular o "Fairview Fire", nos arredores de Los Angeles, e o "Mosquito Fire" ao redor de Sacramento.