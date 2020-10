Fogo destrói prédio de 33 andares na Coreia do Sul. Há mais de 90 feridos

Por Rita Carvalho Pereira 09 Outubro, 2020 • 12:32 Partilhar este artigo Facebook

Um incêndio deflagrou num edifício de 33 andares, na última noite na cidade de Ulsan, na Coreia do Sul. Mais de 90 pessoas foram hospitalizadas na sequência do fogo.

De acordo com as autoridades locais, citadas pela CNN, o fogo começou na última noite, mas as chamas continuaram a consumir o edifício durante a manhã desta sexta-feira.

Até ao momento, não há registo de vítimas mortais, mas, segundo os Bombeiros de Ulsan, mais de 90 pessoas foram levadas para o hospital.

As autoridades sul-coreanas adiantam que cerca de 77 pessoas foram resgatadas do edifício e que um hotel nos arredores do incêndio, onde estavam mais de 80 pessoas, foi também evacuado.

O alerta para o fogo foi dado por um morador do prédio, residente no 12.º andar, e os bombeiros dirigiram-se de imediato para o local, com mais de mil operacionais mobilizados. O vento forte dificultou, no entanto, a extinção do incêndio, que levou a horas a ser combatido.

Ainda não se sabe ao certo qual a causa do incêndio, declararam os bombeiros locais.

O primeiro-ministro sul-coreano, Chung Sye-kyun, já agradeceu o trabalho das equipas de emergência e lamentou o sucedido junto de todas as pessoas afetadas pelo incêndio, numa publicação feita nas suas redes sociais, na qual apelou ainda a melhores medidas de proteção e planos de combate contra incêndios.