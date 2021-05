© Reprodução parcial da capa do Guardian Weekly

Por Ricardo Alexandre 20 Maio, 2021 • 10:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O jornal ABC diz que só a firmeza da União Europeia para Marrocos ... A reação de Bruxelas ao que é considerado chantagem de Marrocos levou Rabat, o governo marroquino a recuar. Perante a fragilidade do Governo espanhol, a atitude da UE foi definitiva. «A Europa é solidária com a Espanha. Ceuta é a Europa ", disse ontem à tarde a vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, no Parlamento Europeu.

Manchete do El País... Marrocos pôs fim ao desafio deixando para trás quase 1.000 menores... A pressão diplomática espanhola e, sobretudo, a pressão europeia refletiu-se em Marrocos, que voltou a controlar o fluxo migratório em Ceuta, que diminuiu drasticamente. O Governo espanhol não considera encerrada a pior crise diplomática da etapa de Pedro Sánchez, mas os últimos movimentos sugerem que foi claramente mitigada.

Na capa leio ainda que Suspender as patentes não é a panaceia ante a falta de vacinas...

Não é manchete mas está também na primeira página do El País... Biden exige a Israel uma redução imediata da guerra em Gaza... o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, levantou ontem o tom perante o primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu no quarto telefonema que fez da Casa Branca para o chefe do governo israelita desde o início da ofensiva na Faixa de Gaza. Biden pediu a Netanyahu uma "redução significativa da escalada da guerra", com vistas a alcançar um cessar-fogo após 10 dias de hostilidades.

Na revista semana do diário britânico Guardian, Fogo e Fúria... Israel e Palestina e o interminável ciclo de guerra.

É preciso inscrever a laicidade ou a neutralidade na Constituição? O La Libre da Bélgica diz que o debate está lançado...

Depois da chuva o bom tempo... frase que acompanha a foto que enche a capa do Liberation e que mostra... mostra jovens numa esplanada a beber uns canecos. Diz o Libé... Depois de mais de 200 dias consecutivos de confinamento, que colocaram muitos setores em risco económico, o empolgamento e o entusiasmo eram palpáveis ​​em França ontem. Apesar de um céu sombrio que assolou boa parte do país, esplanadas, cinemas, teatros e museus puderam finalmente reabrir, tal como o comércio "não essencial".

Era uma vez na América, tudo contado no USA Today "Máscaras? Bem, talvez"... Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças podem dizer que americanos totalmente vacinados não precisam mais de usar máscaras, mas a questão não termina... Com os comerciantes a atualizarem a política em vigor, espera-se que os debates e explosões relacionadas com o uso de máscaras (ou a falta dela) continuem, disseram especialistas ao USA Today...

Manchete do Jornal de Angola... o país admite produzir vacinas contra a COVID-19... disse-o a ministra das finanças angolana, Vera Daves, em Paris, durante a cimeira sobre o financiamento das economias africanas...