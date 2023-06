Fogo em camião-cisterna provoca desmoronamento de autoestrada nos EUA

© Philadelphia Office of Emergency Management/AFP

Um troço de uma das autoestradas mais movimentadas no leste dos Estados Unidos ruiu, no domingo de manhã, em Filadélfia, na sequência de um incêndio num camião-cisterna.

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, disse, em conferência de imprensa, que ninguém em viagem pela Interstate 95 (I-95) tinha ficado ferido, mas as autoridades estavam ainda a ver trabalhar para "identificar qualquer pessoa que possa ter sido apanhada no incêndio" do camião-cisterna, que circulava numa estrada secundária sob a I-95.

Imagens difundidas pelas televisões locais mostram uma vasta nuvem de fumo negro no momento do incêndio, bem como as quatro faixas de rodagem deste troço da autoestrada a caírem abruptamente na estrada secundária por baixo.

A I-95 é uma das principais autoestradas da costa leste dos Estados Unidos. O encerramento na entrada nordeste de Filadélfia, cidade com cerca de 1,5 milhões de habitantes, vai ter "um impacto significativo na cidade e na região até que a reconstrução esteja concluída", disse o secretário dos Transportes dos EUA, Pete Buttigieg, numa mensagem publicada na rede social Twitter.