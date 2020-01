Fogos na Austrália inspiram "preocupação"... e Portugal pode ir pelo mesmo caminho

O Governo australiano ordenou a retirada dos moradores em estados mais consumidos pelos incêndios © EPA

Xavier Viegas, professor da Universidade de Coimbra e especialista em incêndios florestais, está a acompanhar os fogos que têm afetado o território australiano nas últimas semanas com muita preocupação. O receio por um agravamento das condições, como explica, deve-se ao verão, que, nesse lado do hemisfério, ainda está a começar.

Apesar da força destes incêndios, a situação é comum em solo australiano, e houve um ano particularmente dramático para o país. "Lembro-me concretamente de 2009; houve um incidente que durou praticamente um dia em que morreram 180 pessoas", recorda o professor universitário, ouvido pela TSF.

Xavier Viegas, ouvido pela jornalista Beatriz Morais Martins, relata um ano com mais vítimas. 00:00 00:00

Esta vaga de fogos não deixa de ser preocupante pelas mortes que as chamas estão a acumular. "Este ano a contagem já vai em 18 pessoas. Tem sido noticiado como o pior ano em termos de vítimas mortais na Austrália, mas de facto não é."

"Está a ser muito pior em termos de área afetada: são muitas semanas em que as pessoas estão a passar por isto com uma sensação de impotência que a força da natureza tem estado a impor, é muita extensão..."

O Governo australiano ordenou a retirada dos moradores em estados mais consumidos pelos incêndios, como é o caso de Nova Gales do Sul, depois de as previsões meteorológicas apontarem para um pico acentuado de calor este sábado. Esta medida justifica-se, na perspetiva do investigador, pela falta de proteção das casas do território.

"A realidade australiana não é a mesma que a nossa. Em termos de casas, o modo de construção é bem diferente do nosso", explica Xavier Viegas. A construção recorre mais à madeira, algumas vezes aos materiais metálicos, embora seja "muito mais vulnerável do que a nossa", fundamenta ainda.

O docente explica como a construção australiana pode acentuar o risco que os residentes correm. 00:00 00:00

A segurança está de facto em risco, segundo o professor. "As casas oferecem menos proteção, daí a necessidade que os australianos têm de fazer evacuação de lugares massivamente." Por outro lado, "as coisas estão a ser feitas com planeamento, com antecipação, porque a retirada destas pessoas na última hora seria um risco muito grande".

Esta é uma situação que se pode repetir em vários pontos do globo, inclusivamente em Portugal, que já presenciou exemplos de como o fogo pode ser devastador. E com as alterações climáticas a acentuarem-se, tudo se torna ainda mais imprevisível, alerta o investigador. Portugal não está imune, e muito menos preparado, defende Xavier Viegas.

"As condições climatéricas infelizmente estão a mudar, e aquilo que o futuro nos pode trazer será numa escala diferente daquela a que estamos habituados."

Ouça Xavier Viegas, sobre o caso português. 00:00 00:00

Mas, se o Governo da Austrália está a compreender a mudança e a acompanhá-la, os governos portugueses continuam sem saber como lidar com estes problemas, de acordo com o docente. "Aquilo que os australianos já aprenderam - há uns anos, instituíram um nível de risco catastrófico, o nível seis - ainda não foi compreendido por nós, que também já vivemos dias de condições muito alarmantes", argumenta.

Na perspetiva de Xavier Viegas, é urgente que Portugal se prepare para "enfrentar esses dias e fazer o que tem de ser feito nessas alturas".