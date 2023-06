"Emissões recorde." Fogos no Canadá degradam qualidade do ar na Europa

Não se espera que o fumo tenha um impacto significativo na qualidade do ar à superfície © Saul Loeb/AFP

As emissões dos incêndios florestais no Canadá, que deflagram desde o início de maio, são as mais elevadas de sempre registadas pelo Copernicus, o Programa de Observação da Terra da União Europeia, que analisa o planeta e o seu ambiente. E já se fazem sentir na Europa, degradando a qualidade do ar no território europeu desde a segunda semana de junho.

"Começaram na parte ocidental do país, mas expandiram-se mais tarde para as regiões orientais, conduzindo a um total de cerca de 160 megatoneladas de emissões de carbono, que são agora as emissões totais anuais mais elevadas estimadas para o Canadá", pode ler-se no comunicado do Copernicus.

Análise de profundidade ótica de aerossóis de matéria orgânica do Copernicus, entre 1 a 26 de junho de 2023

Por isso é provável que nos próximos dias, também em Portugal, se continue a observar o céu enevoado e pôr-do-sol com tons vermelhos e alaranjados. No entanto, não se espera que o fumo tenha um impacto significativo na qualidade do ar à superfície.

"A nossa monitorização da escala e da persistência das emissões dos incêndios florestais em todo o Canadá desde o início de maio demonstrou como tem sido invulgar, quando comparada com as duas décadas do nosso conjunto de dados. O transporte de longo alcance do fumo que estamos atualmente a monitorizar não é invulgar e não se espera que tenha qualquer impacto significativo na qualidade do ar à superfície na Europa, mas é um reflexo claro da intensidade dos incêndios o facto de valores tão elevados de profundidade ótica do aerossol e de outros poluentes associados à pluma serem tão elevados quando esta chega a este lado do Atlântico", explicou Mark Parrington, cientista do Copernicus, na mesma nota.

O fumo dos incêndios do Canadá cobriu nas últimas horas várias ilhas dos Açores e estendeu-se ao território continental. Na nota, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera explicou que a nuvem de fumo "é constituída por partículas muito pequenas (< 2.5 micrometros) e por gases (especialmente monóxido de Carbono)".

Desde o início do ano, foram registados no Canadá 2911 incêndios e já arderam mais de cinco milhões de hectares. O país pediu ajuda internacional para combater os fogos e Portugal, no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, enviou 140 operacionais para o Quebec, uma das regiões mais afetadas pela forte vaga de incêndios.