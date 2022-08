Foguetão SLS da missão Artemis I tem "tecnologia dos anos 1970 e 1980"

O astrónomo Miguel Gonçalves considera que a decisão da NASA de cancelar o lançamento foi a mais acertada © Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA

O astrónomo e comunicador de ciência Miguel Gonçalves lembra, na TSF, que apesar de o lançamento do foguetão lunar do programa Artemis ser um investimento tecnológico de grande dimensão, parte da tecnologia utilizada já tem décadas.

"No contexto espacial estamos sempre a falar de tecnologia avançada, mas gostaria de relembrar que este foguetão é, no fundo, tecnologia dos anos 1970 e 1980, é preciso ter isso bem presente. Os quatro foguetões RS-25 que estão na base deste foram os motores que estiveram já em várias missões do vaivém espacial. Foi feita uma aposta em tecnologia que já estava demonstrada mas que está, claramente, datada. Não estamos a falar de tecnologia de ponta, dos nossos dias", explicou à TSF Miguel Gonçalves.

Além de uma fuga de combustível também foi identificada uma falha num dos motores principais do foguetão. Perante estes problemas, o astrónomo Miguel Gonçalves considera que a decisão da NASA de cancelar o lançamento foi a mais acertada.

"Isto é, no fundo, a história da exploração espacial no seu melhor e pior. No seu pior porque não se estava a contar que uma fuga de combustível e eventual falha pudesse prejudicar e cancelar mesmo este lançamento. Por outro lado, a parte boa é que ainda bem que foi detetado a tempo porque se tivéssemos um lançamento com este tipo de falhas podia mesmo afetar a própria integridade de todo o foguetão. A NASA fez bem em cancelar este lançamento que nunca será retomado antes de sexta-feira", afirmou o astrónomo.

Apesar de toda a tecnologia que a NASA tem à sua disposição há variáveis impossíveis de controlar. Nada garante que numa próxima tentativa o clima não obrigue o foguetão a ficar mais uma vez em terra.

"Ontem e anteontem, na zona do Cabo Canaveral, houve períodos de grande instabilidade meteorológica: relâmpagos e chuvas", recordou.

Há já uma nova data para o lançamento do foguetão que vai dar início ao programa Artemis. Entre sexta-feira e o início da próxima semana, a NASA espera poder dar oficialmente o primeiro passo para chegar à Lua já em 2025.

A agência espacial norte-americana (NASA) cancelou o lançamento, previsto para esta segunda-feira, do novo foguetão lunar SLS devido a problemas técnicos.

O anúncio foi feito durante a emissão da TV da NASA. O lançamento tinha uma "janela de oportunidade" que se abria às 13h33 de Lisboa, mas pouco depois foi anunciado o seu cancelamento.

Em breves declarações, após o cancelamento do voo, o administrador da NASA, Bill Nelson, disse que o foguetão é "uma máquina complexa" e, como tal, as tentativas para o fazer descolar fazem "parte do negócio do espaço e de um voo de ensaio".

"Não queremos acender a vela até que esteja pronta", afirmou à NASA TV.

Entre os milhares de pessoas que estiveram a assistir ao evento desta segunda-feira na base espacial da NASA, em Cabo Canaveral, Florida, contava-se a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris.