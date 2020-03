João Pedrosa em Wuhan © Cortesia João Pedrosa

Por TSF 07 Março, 2020 • 17:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Quando na passada quinta-feira usufruía do excepcional pôr-do-sol que se vislumbrava a partir da minha varanda, estava longe de imaginar que alguém, muito em particular, também fazia o mesmo não muito longe de mim.

Uma imagem do pôr-de-sol desse dia tornou-se viral entre os internautas chineses.

Na foto um jovem médico, que veio para Wuhan no inicio de fevereiro para combater o Covid-19, é visto ao lado do seu paciente acamado, o Sr. Wang, de 87 anos, observando o pôr-do-sol ao ar livre no caminho de volta para a enfermaria.

Foto do médico Liu Kai e o seu paciente

O senhor está internado há cerca de um mês e o seu estado de saúde melhorou significativamente nos primeiros dias desta semana. Nesta quinta-feira foi levado para fazer uma TAC e, no caminho de volta o médico reparou no bonito pôr-do-soll que acontecia e perguntou ao seu doente se o queria ver. Ele assentiu e então os dois disfrutaram do ocaso desse dia.

A enfermeira que os seguia registou o momento que foi imortalizado nas redes sociais.

O medico Liu Kai (*) disse numa entrevista à televisão chinesa que foi um acontecimento memorável, mas nunca esperou que a imagem emocionasse tantas pessoas na internet.

Na entrevista, o clínico expressa: "O sr. Wang é um respeitado violinista e eu sou apenas um jovem médico. Foi muito bom olhar o pôr-do-sol com ele e pedir pela realização dos nossos desejos".

Ele e o sr. Wang continuarão a lutar contra o coronavírus, lado a lado, e abraçarão a vitória em breve.

A partir de agora, quando admirar um pôr-do-sol sei que haverá sempre mais alguém que está a fazê-lo e estou certo que vou conseguir ouvir o som dum violino encantado.

© João Pedrosa

(*) - Terapeuta respiratório - Fudan University Z

João Pedrosa em Wuhan (7 de Marco de 2020)

Leia aqui todas as crónicas de João Pedrosa

SAIBA TUDO SOBRE O SURTO DE COVID-19