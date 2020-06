Foi o Homem Skandia. Identificado o assassino de Olof Palme ao fim de 34 anos

Por Helder Fernandes, correspondente TSF nos Países Nórdicos 10 Junho, 2020 • 09:51 Partilhar este artigo Facebook

O chamado Homem Skandia foi o autor do atentado contra Olof Palme. A arma do crime, um revolver Magnum 257, pertencia a um colecionador sueco de armas, já falecido, que era amigo íntimo do Homem Skandia, cujo verdadeiro nome é Stig Engstrøm. O Homem Skandia era um desenhador gráfico que trabalhava no edifício Skandia a dois passos do local do atentado, e foi uma das primeiras testemunhas a chegar ao local do crime. O Homem Skandia, que morreu há 20 anos, era também conhecido entre os amigos por ter um grande ódio pessoal contra o primeiro-ministro sueco.

Na noite do atentado, ele terá visto da janela do emprego Olof Palme e a mulher a irem a pé para um cinema nas imediações. Uma vez na posse do revolver, o Homem Skandia esperou por Olof Palme e a esposa na rua no centro da capital. Depois de matar Olof Palme, ele fugiu para o emprego onde trocou de roupa e instantes depois regressou ao local do crime como uma das primeiras testemunhas, conseguindo assim escapar ao radar dos investigadores.

O homem Skandia morreu no ano 2000, tendo revelado detalhes do crime desconhecidos do público e confessado a autoria do atentado horas antes de morrer, o que tornou agora possível à polícia confirmar finalmente a autoria do atentado uma vez encontrada a arma.

Olof Palme foi assassinado numa rua de Estocolmo quando regressava com a esposa do cinema na noite de 28 de Fevereiro de 1986.

Uma vez que o Homem Skandia não está vivo, a policia sueca encerra as investigações, dando o atentado como solucionado.