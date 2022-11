Luís Represas com Pablo Milanés, num concerto no Festival Nelson Mandela, em 2018 © Global Imagens (arquivo)

Foi em 1978 em que, numa visita a Havana, Luís Represas conheceu a lenda da música cubana, Pablo Milanés. Para o músico português, Milanés foi sempre uma influência e, entre as viagens entre Havana e Lisboa, houve tempo para conversas e uma promessa: um trabalho em conjunto. Depois do final dos Trovante, Luís Represas confessa à TSF que Pablo Milanés o ajudou a encontrar um rumo a solo. Em 1992, em Havana, nasceu o disco Represas e o dueto Feiticeira.

"Quando eu gravei o primeiro disco lá [Cuba], surgiu oportunidade também e conversámos para ele fazer aquele dueto comigo na Feiticeira. Foram, de facto, momentos de grande partilha, em que ele, de alguma forma, abrindo a porta para trabalhar com os músicos dele, para o que ele precisasse, naquela altura, foi de facto para mim importantíssimo porque estava a fazer o meu primeiro disco sozinho. Andava à procura de me encontrar também, musicalmente, e foi um colo bom que ali estava e me ajudou", recorda.

Luís Represas lembra como Pablo Milanés o ajudou no início da carreira a solo. 00:00 00:00

Luís Represas lembra a vida e obra de Milanés, um cantautor com o impacto de outros grandes nomes da música latina. Para Represas, o músico cubano foi sempre uma voz da liberdade. "Foi um livre pensador, tanto na forma de compor, como na forma de expressar, de escrever, na forma poética de expor as suas ideias. E depois, ao londo da vida, na forma como ele se posicionava no mundo, como se posicionava na sociedade e nunca voltando as costas à sua própria forma de se assumir. Isso é muito próprio e particular dos cantautores e compositores dessa época."

Represas lembra a influência da obra de Pablo Milanés. 00:00 00:00

Com uma carreira com mais de seis décadas, Pablo Milanés criou a Nova Trova Cubana, com Sílvio Rodriguez num período revolucionário para o seu país. Esteve preso por críticas à forma como Fidel estava a conduzir o rumo de Cuba. Nos últimos anos, travou uma luta contra os problemas de saúde, vivendo entre Cuba e Madrid. Morreu aos 79 anos na capital espanhola.