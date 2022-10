"Foi uma grande honra." Truss despede-se dos britânicos com apelo à "liberdade do Brexit" e ao apoio à Ucrânia

Por Carolina Quaresma 25 Outubro, 2022 • 10:59 Partilhar este artigo Facebook

Liz Truss afirmou que foi "uma grande honra servir o Reino Unido como primeira-ministra" e "liderar a Nação" durante as cerimónias fúnebres da rainha Isabel II, após 70 anos de reinado, e aquando da proclamação do rei Carlos III.

A primeira-ministra cessante considerou que o seu governo agiu "urgente e decisivamente" para ajudar as famílias trabalhadoras, "evitando a falência de milhares de empresas" e "retomando a independência energética".

"Já não dependemos de potências estrangeiras malignas", referiu.

Truss disse estar "mais convencida do que nunca de que precisamos de ser ousados para enfrentar os desafios", citando o filósofo romano Séneca: "Não é porque as coisas são difíceis que não nos atrevemos, é porque não nos atrevemos que as coisas são difíceis."

No seu último discurso em Downing Street enquanto primeira-ministra do Reino Unido, Truss apelou à redução dos impostos e ao crescimento: "Precisamos de aproveitar as nossas liberdades Brexit para fazer as coisas de forma diferente. Isso significa dar mais liberdade aos nossos próprios cidadãos e restaurar o poder para as nossas instituições democráticas. Significa baixar os impostos para que as pessoas possam poupar mais dinheiro. Significa proporcionar um crescimento que trará mais segurança no emprego, salários mais elevados e mais oportunidades para os nossos filhos e netos."

Liz Truss defendeu a continuação do apoio à Ucrânia "mais do que nunca". "A Ucrânia tem de prevalecer e temos de continuar a reforçar as defesas da nossa Nação."

Por fim, Truss desejou "todo o sucesso" a Rishi Sunak, o novo primeiro-ministro dos britânicos.

"Continuamos a lutar no meio de uma tempestade, mas acredito na Grã-Bretanha, acredito no povo britânico e sei que temos dias mais brilhantes pela frente", finalizou.

Após terminar o seu discurso, Liz Truss dirigiu-se para o Palácio de Buckingham para apresentar a sua demissão de primeira-ministra ao rei Carlos III.

Para trás, deixa um legado de turbulência económica e caos político provocados pelas políticas ousadas para estimular o crescimento através da redução de impostos.

O plano foi recebido com desconfiança pelos mercados financeiros, que responderam com a desvalorização da libra esterlina e aumento das taxas de juro sobre a dívida soberana.

Posteriormente, o monarca vai receber Rishi Sunak, indigitando-o como primeiro-ministro. O novo primeiro-ministro viajará de seguida para Downing Street, onde fará uma declaração no exterior pelas 11h35.

Sunak, de 42 anos e descendente de imigrantes indianos, será o terceiro primeiro-ministro do Reino Unido em sete semanas, depois de Boris Johnson e Liz Truss, o mais novo desde 1783 e o primeiro britânico não-branco a ocupar o cargo.

O antigo ministro das Finanças foi o único candidato à liderança do Partido Conservador a receber o apoio requerido de pelo menos 100 dos 357 deputados Conservadores.