Fontes militares dos EUA acreditam que míssil que caiu na Polónia tenha sido disparado pela Ucrânia

O míssil caiu numa zona rural junto à fronteira polaca com a Ucrânia

O míssil que caiu na Polónia e matou duas pessoas terá sido disparado pelas forças ucranianas, quando tentavam abater um projétil russo, acreditam fontes militares norte-americanas não identificadas, citadas pela Associated Press.

A origem dos mísseis ainda não é clara, mas tal como Joe Biden disse aos jornalistas, a partir de Bali, onde está reunido o G20, "é improvável" que o projétil tenha sido disparado da Rússia. Entretanto, o ministério belga da Defesa confirmou as informações divulgadas pelas fontes militares dos EUA.

A NATO confirmou à CNN que rastreou este míssil através de um avião da Aliança Atlântica que sobrevoava a região polaca junto à fronteira da Ucrânia. Os líderes mundiais apelam à calma e preferem aguardar pela investigação ao bombardeamento que atingiu território da NATO.

Moscovo nega o disparo do míssil e, na voz do ex-Presidente, Dmitri Medvedev, acusa o Ocidente de fomentar a terceira guerra mundial. Na Polónia, o primeiro-ministro apelou à calma e reforço o controlo do seu espaço aéreo. O governo convocou uma reunião de emergência com os seus aliados da NATO depois de ter anunciado que um "projétil de fabrico russo" tinha caído na aldeia de Przewodów, que faz fronteira com a Ucrânia, na terça-feira, matando duas pessoas.