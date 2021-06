Militares russos dispararam contra navio de guerra britânico no mar Negro

Marinha Real britânica © EPA

As forças militares russas dispararam tiros de aviso contra a Marinha Real britânica, depois de uma embarcação ter entrado nas águas do mar Negro, revelou o Ministério russo da Defesa. Um barco de patrulha de fronteira disparou tiros de alerta contra o HMS Defender e um avião de guerra, Su-24M, lançou quatro bombas perto do navio, de acordo com a SkyNews.

O Ministério russo da Defesa alega ter havido um aviso com "antecedência", de que haveria disparos "se ocorresse uma violação da fronteira do Estado russo".

"Desconsideraram o aviso", disse o Governo russo, em comunicado. "Como resultado das ações conjuntas da Frota do mar Negro e do serviço de fronteiras do Serviço de Segurança Federal da Rússia, o HMS Defender deixou o mar que pertence ao território da Federação Russa às 12h23."

O confronto terá ocorrido perto do Cabo Fiolent, na costa da Crimeia. A Rússia anexou a península da Crimeia, Ucrânia, em 2014, uma ação condenada pelo Ocidente, que ainda a considera território ucraniano.