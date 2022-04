Forças russas atingem ponte estratégica na região de Odessa

A ponte foi danificada pelas forças russas num ataque com um míssil © Oleksandr Gimanov/AFP

Responsáveis oficiais ucranianos referiram esta terça-feira que as forças militares russas atingiram uma ponte estratégica que estabelecia a ligação entre a região de Odessa e a vizinha Roménia.

Oleksandr Kamyshin, responsável pela gestão dos caminhos de ferro estatais ucranianos, disse que a ponte que atravessa o estuário do rio Dniestre, em direção ao mar Negro, foi danificada pelas forças russas num ataque com um míssil. Adiantou que não se registaram feridos.

O ataque interrompeu as ligações ferroviárias para as zonas da região de Odessa a oeste do estuário da Roménia. O ataque russo seguiu-se a uma série de bombardeamentos das forças militares russas a instalações ferroviárias ucranianas na segunda-feira.

Estas novas ações militares surgem após as declarações de um responsável oficial russo na semana passada, referindo que o objetivo da Rússia consiste em garantir o controlo da totalidade do sul da Ucrânia e garantir um corredor em direção à região separatista russófona da Transnístria, onde as tensões se agravaram nos últimos dias.

A Rússia lançou, na madrugada de 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de dois mil civis, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra causou a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, das quais mais de 5,16 milhões para fora do país, ainda de acordo com a organização.

