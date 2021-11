Formalizada esta quarta-feira coligação entre SPD, os Verdes e FDP na Alemanha

Olaf Scholz © EPA

Está fechada a coligação que formará o Governo da Alemanha. O SPD, os Verdes e os liberais do FDP vão formalizar o acordo ainda esta quarta-feira.

Os três partidos já convocaram os jornalistas para uma conferência de imprensa, a decorrer esta tarde, para apresentar o acordo do futuro Governo.

A chamada coligação semáforo vai substituir o Executivo de Angela Merkel. O futuro chanceler Olaf Scholz poderá, assim, assumir funções antes do Natal.

Os três partidos alemães que negoceiam a formação do próximo executivo de Berlim vão terminar os contactos e apresentar às 14:00 (15:00 em Lisboa) a coligação governamental, indica um comunicado conjunto.

Desde as eleições do passado dia 26 de setembro que os social-democratas do SPD negoceiam com os ambientalistas (Verdes) e os liberais do FDP o próximo Governo de coligação da Alemanha.

Fontes do partido Verdes disseram anteriormente à Associated Press que a futura coligação vai ser apresentada hoje, após o fim das negociações, sem indicar a hora.

Caso esta aliança venha a confirmar-se, o novo Executivo passa a substituir, nas próximas semanas, a coligação que se mantém em funções entre o SPD e os democratas cristãos da CDU.

Assim, o social-democrata Olaf Scholz, atual vice-chanceler e ministro das Finanças em funções, pode vir a ser o próximo chanceler alemão.