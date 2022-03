Fórmula 1 acaba com corridas na Rússia

Vários pilotos já tinham anunciado a intenção de não comparecer em corridas em solo russo © Flickr

A empresa que gere o Mundial de Fórmula 1 dissolveu o contrato com a Rússia para a realização de corridas do Campeonato do Mundo no país na sequência da invasão da Ucrânia.

A F1 já tinha cancelado a corrida deste ano, que deveria acontecer em Sochi, em 25 de setembro, mas, esta quinta-feira, declarou mesmo que a Rússia "não terá nenhuma corrida no futuro", após a resolução do contrato que ligava as duas partes até 2025.

"A Fórmula 1 pode confirmar que terminou o seu contrato com o Grande Prémio da Rússia", lê-se numa declaração daquela entidade.

Recorde-se que alguns pilotos, nomeadamente o alemão Sebastian Vettel e o campeão mundial, o holandês Max Verstappen, já tinham anunciado a intenção de não comparecer na corrida em solo russo.

O Campeonato do Mundo arranca a 20 de março, no Bahrain, tendo previstas 22 corridas, depois do cancelamento do GP da Rússia.

