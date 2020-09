Forte explosão em depósito de armas abala cidade na Jordânia

A forte explosão foi sentida a vários quilómetros de distância © Direitos Reservados

Uma série de grandes explosões num depósito de armas militar na cidade de Zarqa, na Jordânia provocou pelo menos dois mortos e vários feridos, que foram transportados para o hospital.

As imagens divulgadas pelas redes sociais mostram uma enorme nuvem de fogo. De acordo com investigações preliminares do Governo da Jordânia, o incêndio que deu origem a fortes explosões terá sido provocado por um curto-circuito.

A Reuters relata que o impacto das explosões deixou vidros de vários edifícios danificados.