Forte explosão ocorreu nas proximidades do Parlamento da Somália

A explosão ocorreu na estrada Maka Al-Mukarama, perto da área de Sayidka, onde se localiza o Parlamento da Somália © Abdirazak Hussein/AFP

Por Lusa 08 Janeiro, 2020 • 09:40

Uma forte explosão ocorreu esta quarta-feira nas proximidades do Parlamento somali, em Mogadíscio, relataram testemunhas e um oficial de segurança, que falou num possível carro armadilhado.

Até ao momento, nenhum balanço de vítimas foi divulgado pelas autoridades, mas um fotógrafo da agência de notícias AFP viu pelo menos um homem ferido levado para um hospital próximo local da explosão.

"Parece um carro armadilhado, mas ainda não temos os detalhes", disse à agência de notícias AFP Mohamed Abdikadir, um oficial de segurança da Somália, sendo que tiros também foram ouvidos no local da explosão.

A explosão ocorreu perto de uma barreira na estrada Maka Al-Mukarama, perto da área de Sayidka, onde está localizado o Parlamento da Somália, disse a mesma fonte.

"Havia fumo e caos ao longo da estrada. A explosão foi muito forte (...), vi fumo e vários veículos a pegar fogo", disse Shamso Ali, uma testemunha.

A causa exata da explosão ainda não foi determinada, mas os rebeldes muçulmanos Al-Shebab realizam regularmente ataques com carros armadilhados em Mogadíscio, inclusive contra alvos governamentais e militares.

Ligados à Al-Qaeda, estes rebeldes juraram tomar o Governo da Somália, apoiado pela comunidade internacional e pelos 20 mil homens da força da União Africana na Somália (Amisom).

Expulsos de Mogadíscio em 2011, o Al-Shebab perdeu a maioria dos seus bastiões, mas ainda controlam grandes áreas rurais, de onde organizam as suas operações.

Apesar dos dispendiosos esforços internacionais para derrotá-los, esses rebeldes islâmicos realizaram uma das operações mais mortais da década na Somália a 28 de dezembro, com a explosão de um carro armadilhado na capital que deixou 81 mortos.

No domingo, os rebeldes do Al-Shebab atacaram uma base militar no sudeste do Quénia, utilizada também pelas forças dos EUA, perto da fronteira com a Somália, matando três norte-americanos.