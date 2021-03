Forte sismo de magnitude 6,2 atinge a Grécia

Por Carolina Rico 03 Março, 2021 • 10:47 Partilhar este artigo Facebook

Um sismo forte, de magnitude 6,2 na escala de Richter, atingiu esta manhã a Grécia, segundo o Centro Sismológico Euro‑Mediterrânico, citado pela Reuters.

O epicentro localizou-se a 10 quilómetros de profundidade, a sul da cidade de Elassona, no centro do país.

De acordo com a imprensa grega, o terremoto foi sentido em muitas cidades do país, incluindo Atenas (localizada a mais de 400 quilómetros do epicentro), Pátras, Mesolóngi e Salónica.

Em Larissa, a localidade mais perto do epicentro, a população saiu à rua por precaução, mostram vários vídeos publicados nas redes sociais.

Não há, até ao momento, registo de feridos ou danos materiais.

Notícia em atualização