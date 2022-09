Forte sismo de magnitude 6.8 volta a abalar o México

Colapso parcial de um centro comercial depois do sismo de segunda-feira © Ulises Ruiz/AFP

Um sismo de magnitude 6.8 na escala de Richter atingiu esta quinta-feira o estado de Michoacan, no México, dias depois do abalo que causou pelo menos um morto.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terramoto foi registado a 20 quilómetros de profundidade, pelas 01h16 (07h16 em Lisboa), com epicentro a 81 quilómetros a sul de Coalcomán,

Notable quake, preliminary info: M 6.8 - 46 km SSW of Aguililla, Mexico https://t.co/VXEXvhnzFn - USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) September 22, 2022

Até ao momento não foi emitido qualquer alerta tsunami.

No Twitter, a chefe do governo da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, indicou que todos os drones que sobrevoam a cidade "não registaram quaisquer danos".

Me informa @OHarfuch que los cóndores que sobrevuelan la Ciudad, no tienen registro de daños en la Ciudad, hasta el momento. Sigo informando. - Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 22, 2022

Na segunda-feira um sismo de magnitude 7.7 sacudiu a costa do Pacífico central do país, provocando a morte a duas pessoas. Seguiram-se 168 réplicas, a maior com magnitude de 5.3.