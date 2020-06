Sismo de magnitude 7.4 registado no México. Emitido alerta de tsunami

O sismo foi sentido a 12 quilómetros a sudeste do município de Crucecita © DR

Pelo menos uma pessoa morreu na sequência do sismo de magnitude de 7,5 na escala de Richter que hoje foi sentido com forte intensidade nas zonas centro e sul do México, informaram fontes locais. Depois do sismo, autoridades norte-americanas emitiram um alerta de tsunami, abrangendo o sul do México e as costas da Guatemala, El Salvador e Honduras.

A vítima mortal foi registada no município de Crucecita, no Estado de Oaxaca (sul do México), onde foi localizado o epicentro do terramoto.

Em declarações à comunicação social, o governador do estado de Oaxaca, Alejandro Murat, precisou que a vítima morreu na sequência da derrocada de um prédio, que também fez um ferido.

O representante informou ainda que um hospital localizado naquela zona, uma unidade hospitalar dedicada ao tratamento de doentes infetados com o novo coronavírus, sofreu danos "estruturais", o que obrigou à evacuação do edifício.

De acordo com o instituto norte-americano, o sismo foi sobretudo sentido ao longo da costa do Pacífico, no estado de Oaxaca (sul do México).

Através da rede social Twitter, o Serviço Nacional de Sismologia (SMN) informou, por sua vez, ter registado um sismo de magnitude 7.4 na escala de Richter a 12 quilómetros a sudeste do município de Crucecita, no estado de Oaxaca, e que o tremor de terra foi sentido em várias partes do México, o que levou ao acionamento de um alerta sísmico na capital mexicana.

Inicialmente, o USGS atribuiu ao forte abalo uma magnitude de 7.7 na escala de Richter, tendo atualizado posteriormente para uma magnitude de 7.4.

Segundo a mesma entidade, o sismo ocorreu às 10h29 locais (16h29 hora de Lisboa).

Notícia atualizada às 19h32