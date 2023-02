© Sergio Lima/AFP (arquivo)

Pelo menos seis pessoas perderam a vida devido a tempestades e deslizamentos de terra causados pelas fortes chuvas que têm atingido desde terça-feira o estado do Rio de Janeiro, no sudeste do Brasil.

Entre as vítimas está uma menina de dois anos que morreu no bairro da Tijuca, depois da casa onde se encontrava ter desabado, na sequência de um deslizamento de terra, avançou na quarta-feira a Agência Brasil.

Segundo a agência noticiosa pública, a mãe conseguiu salvar-se, mas a menina foi arrastada. A família tinha-se mudado para aquela casa apenas três dias antes da tragédia.

Um homem de 82 anos morreu soterrado por um outro deslizamento de terra na zona sul do Rio de Janeiro, enquanto outras duas pessoas morreram na periferia da cidade após serem atingidas por raios.

Da mesma forma, em Ribeira das Neves, a 400 quilómetros a noroeste do Rio, uma jovem de 22 anos morreu soterrada após a casa em que vivia ter sido também atingida por um deslizamento de terra.

Na mesma cidade, um homem foi encontrado sem vida após ser arrastado por uma corrente de água, segundo a Agência Brasil.