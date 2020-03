Fortes chuvas causam pelo menos quatro mortes no Rio de Janeiro

Vários bairros ficaram sem energia © Amin Chaar / Global Imagens

Por TSF/Lusa 02 Março, 2020 • 12:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelo menos quatro pessoas morreram, no último fim de semana, devido às fortes chuvas que atingiram o estado brasileiro do Rio de Janeiro, indicaram as autoridades.

O Rio de Janeiro viveu nas últimas 48 horas um caos no trânsito. Carros foram arrastados pela corrente que invadiu as ruas, alguns bairros ficaram sem energia e várias pessoas tiveram de ser realojadas por receios de deslizamentos de terra.

As chuvas fortes não afetam apenas o Rio de Janeiro. São Paulo, a maior cidade do país e também localizada na região sudeste, foi afetada por tempestades que se intensificam como resultado de dias extremamente quentes.

As fortes chuvas, que pioraram desde o dia 10 de fevereiro, em São Paulo, causaram três mortes no estado mais populoso do Brasil.

Em fevereiro, 60 pessoas morreram devido às fortes chuvas em Belo Horizonte, a terceira maior região metropolitana do Brasil e em outras cidades do estado de Minas Gerais (sudeste).

O Ministério da Defesa Civil de Minas Gerais contabilizou, no início de fevereiro, 45.200 pessoas ficaram desalojadas, na sequência de inundações e deslizamentos de terra.