Fortes chuvas no Brasil fazem seis mortos e mais de 1600 desalojados

© AFP

Por Lusa 20 Janeiro, 2020 • 23:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O número de mortos na sequência das fortes chuvas que afetam o estado brasileiro de Espírito Santo desde sexta-feira subiu para seis e 1.625 pessoas foram retiradas das suas casas, informou hoje a Defesa Civil.

De acordo com a Defesa Civil de Espírito Santo, três pessoas perderam a vida no município de Iconha, um dos mais afetados pelo temporal, e outras três morreram em Alfredo Chaves.

Pelo menos 1.547 pessoas estão deslocadas em casas de familiares ou amigos, a maioria nos municípios de Vargem Alta e Alredo Chaves, e 78 estão colocadas em abrigos, como igrejas e escolas, totalizando 1.625 cidadãos fora das próprias habitações.

Há ainda registo de três desaparecidos, todos em Iconha, onde o nível do rio subiu cerca de cinco metros, de acordo com a imprensa local.

Segundo o último boletim da Defesa Civil, divulgado na tarde de hoje, várias habitações e estruturas colapsaram, e há registo de pessoas arrastadas pela força da água.

Dezenas de pontes ficaram danificadas ou totalmente destruídas, rios transbordaram e várias estradas continuam interditadas naquele estado brasileiro.

"No primeiro momento vamos dar suporte a quem precisa de abrigo. Vamos oferecer água potável, alimentos, materiais de higiene pessoal, colchões e medicamentos. (...) Posteriormente, vamos ajudar a cidade a reconstruir as ruas que foram destruídas e as pessoas afetadas terão uma linha de financiamento para que possam reconstruir as suas casas e os seus negócios", declarou no sábado o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande.

Nos municípios de Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul foi hoje decretado o estado de calamidade pública.