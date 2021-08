França anuncia fim da operação de retirada do Afeganistão

"França estará sempre ao lado do povo afegão" © AFP

Por Lusa 28 Agosto, 2021 • 08:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo da França deu por concluída a operação de retirada do Afeganistão dos seus cidadãos e de aliados, num total de quase três mil pessoas, para além dos quase 1500 afegãos acolhidos antes do agravamento da crise.

"Com a rápida retirada das forças norte-americanas responsáveis pela segurança no aeroporto de Cabul confirmada a curto prazo, e com as condições de segurança já não satisfeitas no aeroporto, as nossas operações de evacuação terminaram na sexta-feira, 27 de agosto", lê-se num comunicado emitido na noite de sexta-feira em Paris pelos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Defesa.

No texto, o Governo francês explica que desde 15 de agosto tem estado a conduzir operações de evacuação de Cabul, com o apoio dos norte-americanos, para cidadãos franceses, de outros países e, principalmente, afegãos com "ligações à França ou ao seu compromisso com os valores que partilhamos".

Além das quase três mil pessoas que foram retiradas do país "em circunstâncias excecionalmente difíceis", o Governo dá ainda conta de mais quase 1500 afegãos que também saíram do Afeganistão rumo a França "antes de 15 de agosto, em antecipação da crise atual".

No comunicado, lê-se ainda que "a França estará sempre ao lado do povo afegão" e conclui-se: "A França continuará, por todos os meios possíveis, o seu trabalho para proteger aqueles que são ameaçados e, para tal, continuaremos os nossos esforços junto dos líderes talibãs para garantir que não impedirão a partida daqueles que desejem partir após 31 de agosto."

Os taliban conquistaram o poder no Afeganistão a 15 de agosto, após uma ofensiva que intensificaram em maio, com o início da retirada das forças dos Estados Unidos e dos seus aliados.

A retirada das forças dos Estados Unidos tem de estar concluída até à próxima terça-feira, 31 de agosto, um prazo confirmado pelo Presidente norte-americano, Joe Biden, na quinta-feira.

Desde o seu regresso ao poder, os taliban têm tentado apresentar uma imagem aberta e moderada, mas muitos afegãos receiam que recuperem o regime fundamentalista e violento com que governaram entre 1996 e 2001.

Milhares de afegãos têm afluído diariamente ao aeroporto de Cabul desde 15 de agosto, e as forças internacionais já retiraram do país mais de cem mil pessoas desde então.