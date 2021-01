França aprova uso da vacina da Moderna

A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Moderna vai poder ser aplicada em pessoas com 18 anos ou mais © EPA

O uso da vacina da Moderna foi autorizado esta sexta-feira pelas autoridades de saúde francesas, dois dias depois da aprovação da Agência Europeia do Medicamento ter aprovado a utilização da vacina.

A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Moderna "pode ser aplicada em pessoas com 18 anos ou mais, incluindo os mais velhos, devido à sua eficácia e ao seu perfil de tolerância global satisfatório", adiantam as autoridades de saúde, citadas pela BFM TV.

A vacina da Moderna, com uma eficácia comprovada superior a 90%, foi a segunda a ter aval da Agência Europeia do Medicamento (EMA), após a aprovação, a 21 de dezembro de 2020, do fármaco desenvolvido pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech, que está a ser utilizado no espaço europeu desde 27 de dezembro.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.884.187 mortos resultantes de mais de 87,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

