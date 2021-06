França com menos de 3 mil infeções e 13 mortes nas últimas 24 horas

A vacinação em França está aberta a todos desde 31 de maio © Christophe Petit Tesson/EPA

Por Lusa 13 Junho, 2021 • 22:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

França registou 2855 infeções e 13 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e injetou cerca de 200 mil vacinas no mesmo período, informaram as autoridades de saúde.

De acordo com dados divulgados pela agência EFE, o número de pessoas completamente vacinados, com duas doses da vacina, representam 20,9% da população, o equivalente a pouco mais de um quinto do número total de habitantes.

A vacinação em França está aberta a todos desde 31 de maio, havendo 30 252 980 de pessoas imunizadas com pelo menos uma dose (45,2% da população).

Desde o início da pandemia, 110 420 pessoas morreram em França e 5 740 665 foram infetadas. A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 3 797 342 mortos no mundo, resultantes de mais de 175,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17 047 pessoas dos 857 447 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19