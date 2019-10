França e Alemanha deixam aviso. Brexit "está na palma da mão", mas não é garantido

© Michele Tantussi/Reuters

As negociações com vista à saída do Reino Unido da União Europeia "estão numa melhor direção" do que anteriormente, mas ainda falta "percorrer o caminho" para alcançar o acordo, disse, esta quinta-feira, a chanceler alemã Angela Merkel.

"Nos últimos dias houve uma evolução significativa, estamos numa melhor direção, mas ainda não chegamos ao fim", disse Merkel perante os deputados no Bundestag, em Berlim.

A reunião sobre o Brexit começa nas próximas horas, em Bruxelas, mas, apesar das declarações sobre a possibilidade de um acordo, os unionistas da Irlanda do Norte anunciaram que não podem apoiar a proposta de Londres sobre questões fronteiriças e aduaneiras.

Também a França referiu, esta manhã, um acordo que "está na 'palma da mão', mas ainda não é garantido". As palavras foram do secretário de Estado francês para a Europa e Negócios Estrangeiros, Jean-Baptiste Lemoyone, que falou a poucas horas do início do Conselho Europeu.

"Parece que há um acordo na 'palma da mão'. Nós esperamos um acordo, se viesse nas próximas horas seria perfeito", declarou Lemoyne a uma estação de televisão francesa.

Mesmo assim, o secretário de Estado para a Europa e Negócios Estrangeiros do Executivo de Paris sublinhou que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tem de posteriormente negociar com o partido Unionista da Irlanda do Norte, o "que não é fácil".

"Já vimos no passado que a posição de um governo não é forçosamente a mesma do Parlamento" disse Lemoyne, para quem "não é de excluir" a realização de um novo Conselho Europeu antes do dia 31 de outubro, a data prevista para a saída do Reino Unido da União Europeia.