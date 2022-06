França e Espanha registam segundo fenómeno de calor extremo desde o início do ano

Espanha está a atravessar uma onda de calor © Cristina Quicler/AFP

Por Carolina Rico 14 Junho, 2022 • 12:25

Espanha e França estão a ser atingidas pelo segundo fenómeno de calor extremo desde o início do ano, com temperaturas que só seriam expectáveis em julho ou agosto.

As temperaturas em Espanha já bateram recordes dos últimos 20 anos. Durante o fim de semana, as máximas ultrapassaram os 40ºC em Sevilha e Córdoba, 42ºC no vale do Guadiana, na Extremadura e 43ºC noutras regiões do sul do país.

Segundo a Agência Estatal de Meteorologia espanhola (AEMet), desde 1981 que temperaturas tão elevadas não eram registadas tão cedo no ano, ainda antes do verão, e é a terceira vez desde que há registos que se verifica este calor antecipado.

Isto depois de 2021 ter sido considerado o ano mais quente e seco de sempre, com as temperaturas a atingir o valor recorde de 47.4C na região de Córdoba.

Segundo o instituto de meteorologia francês, o Météo France, as temperaturas na região costeira junto ao Mediterrâneo já ultrapassaram os 35ºC, enquanto a região vinícola de Rhône no sul da França chegou aos 39ºC.

O pico das temperaturas máximas deverá registar-se entre quinta-feira e sábado, e durante a noite os termómetros nunca devem cair abaixo dos 20º.

Ao contrário do que acontece em Espanha, ainda não é certo que esta se trate de uma onda de calor - para um fenómeno de calor extremo ser oficialmente considerado uma onda de calor, as temperaturas têm de exceder os valores normais durante o dia e a noite durante pelo menos três dias consecutivos.

Segundo a Météo France, o fenómeno está a ser provocado por um sistema de baixas pressões entre as ilhas dos Açores e da Madeira, que está a empurrar o ar quente para o oeste da Europa.

Já em Portugal, seis distritos do continente estão esta terça-feira sob aviso laranja devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja vão estar sob aviso laranja, enquanto o IPMA colocou Vila Real, Viseu, Santarém e Setúbal sob aviso amarelo. As temperaturas máximas vão chegar aos 40 em Évora.

O IPMA recomenda para as regiões em risco extremo que se evite o mais possível a exposição ao sol.

Para as regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao sol.

O mês de maio foi o mais quente em Espanha e França desde que há registos e desde 1931 em Portugal.