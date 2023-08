França inicia esta terça-feira retirada de cidadãos do Níger

Catherine Colonna reitera os apelos do seu país para a reintegração do Presidente deposto Mohamed Bazoum © Filip Singer/EPA (arquivo)

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da França anunciou que começa esta terça-feira a retirar os seus cidadãos do Níger, uma operação a que os "cidadãos europeus que desejem deixar o país" também se poderão juntar.

"Dada a situação em Niamey, os atos de violência perpetrados anteontem contra a nossa embaixada e o encerramento do espaço aéreo, que deixa os nossos compatriotas impossibilitados de sair pelos seus próprios meios, a França está a preparar a retirada dos seus nacionais e cidadãos europeus que desejem deixar o país. Esta retirada começará hoje [terça-feira]", afirma o ministério.

Os cidadãos franceses no Níger foram avisados pela embaixada de Paris em Niamey de que estava "a ser preparada uma operação de retirada" por via aérea, a realizar em breve.

"Face à degradação da segurança no Níger e aproveitando a calma relativa em Niamey, está em curso a preparação de uma operação de retirada por via aérea", referia uma declaração da embaixada francesa.

Naquela nota, a embaixada indicava que a operação deveria decorrer de forma rápida.

Um golpe de Estado no Níger, liderado pelo general Abdourahamane Tchiani, derrubou o Presidente eleito, Mohamed Bazoum, na passada quarta-feira.

Tchiani justificou o golpe de Estado com a "deterioração da situação de segurança" num país assolado pela violência dos grupos fundamentalistas islâmicos.

O Governo francês estima em 500 a 600 o número de civis franceses no Níger.

Outros governos europeus, por enquanto, não anunciaram operações de evacuação, mas países como a Espanha pediram aos seus cidadãos que informassem o seu paradeiro à Embaixada.

Em entrevista à BFMTV na noite passada, a ministra dos Negócios Estrangeiros francês, Catherine Colonna, reiterou os apelos do seu país para a reintegração do Presidente deposto Mohamed Bazoum e negou as acusações de que na sequência do golpe militar, a França estava a preparar uma intervenção militar.

A chefe da diplomacia francesa também destacou que é "possível" que a Rússia tente "lucrar" com a crise, mas evitou culpar Moscovo pelo golpe e atribuiu-o a "uma ação oportunista" de um alto oficial militar do Níger.

A França, ex-potência colonial do Níger, tem um contingente de 1500 soldados naquele país africano para apoiar a luta contra o terrorismo e fortes interesses no setor de extração de urânio, com o qual abastece suas cruciais centrais nucleares.

No domingo passado, durante uma manifestação convocada em apoio aos líderes golpistas, várias centenas de pessoas protestaram violentamente em frente à embaixada francesa na capital do Níger.

Em resposta, o governo do presidente Emmanuel Macron advertiu veementemente que agiria "de forma imediata e decisiva" se houvesse ataques contra seus interesses.

Nesta segunda-feira, o Eliseu destacou que Macron conversou diversas vezes com Bazoum, e com seu antecessor que atua como mediador, bem como com dirigentes de outros países da região, dentro de uma longa série de contactos em busca de uma solução para a crise no Níger.