"França, Macron e imigração", as palavras mais repetidas pelos candidatos às presidenciais

Por Lígia Anjos, correspondente em Paris 25 Março, 2022 • 15:20

Os caçadores em França representam mais de um milhão de eleitores. Alvos a conquistar para alguns candidatos, que foram convidados esta semana para um congresso organizado pela associação que representa os caçadores franceses.



"Os franceses gostam de vocês", afirmou o candidato do partido Resistamos, Jean Lassalle. Valérie Pécresse d"Os republicanos defende que "os caçadores franceses são indispensáveis e guardiões da biodiversidade". O comunista Fabien Roussel mostra-se "farto de ouvir candidatos a condenar os caçadores a cada acidente dramático". Tanto o ecologista Yannick Jadot como o líder da França Insubmissa, Jean-Luc Mélenchon, não foram convidados para o evento.

Nas palavras que marcaram a campanha desta semana. No debate moderado pela revista semanal conservadora Valeurs Actuelle, Eric Zemmour, Valérie Pécresse, Marlène Schiappa, Marion Maréchal, e Jordan Bardella discursaram durante três horas. As palavras em comum, "França", repetida 69 vezes, "Macron" 60 vezes, "imigração" 28 vezes. Quanto às palavras enunciadas menos do que cinco vezes "hospital", "escola" e "refugiado".

O encontro da semana fica marcado pelo apoio do antigo Presidente François Hollande à candidata socialista Anne Hidalgo, em Limoges. O antigo chefe de Estado francês entrou em cena e tirou algum protagonismo à candidata socialista. Ao longo de três quartos de hora, François Hollande dirigiu-se aos membros do Partido Socialista com um olhar voltado para depois das presidenciais.

"Nos próximos dias 10 e 24 de Abril teremos de tomar uma posição depois das presidenciais e antes das legislativas. Teremos um objectivo que supera a esquerda, que é o equilíbrio da nação, que precisa de forças republicanas com propostas, com mobilização e animam o país. A França precisa de um grande partido que teremos de reconstruir esse movimento porque está fraturado, apagado, diluído, desencarnado. Teremos de afirmar a nossa identidade", afirmou.

Nos vídeos mais vistos dos últimos dias, o candidato Jean Lassalle publicou um vídeo na conta tiktok, no qual se vê o candidato de fato e gravata a fazer musculação. O vídeo foi visto mais de dois milhões. A primeira volta das eleições presidenciais francesas decorre dentro de 16 dias, a 10 de Abril.