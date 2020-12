França planeia grande campanha de vacinação entre abril e junho

© Christophe Simon/EPA

A França está a planear uma grande campanha de vacinação contra a Covid-19 para o público em geral entre abril e junho, depois de uma primeira vaga dirigida às pessoas mais vulneráveis, anunciou o Presidente francês, Emmanuel Macron.

No início de 2021 haverá "uma primeira campanha de vacinação muito direcionada, com vacinas de primeira geração", para as pessoas mais vulneráveis, disse o governante francês numa conferência de imprensa onde teve ao seu lado o primeiro-ministro da Bélgica, Alexander de Croo.

Depois, "entre abril e junho" haverá uma campanha mais alargada, para o público em geral, com o objetivo de vacinar o maior número possível de pessoas", acrescentou Macron, citado pela agência de notícias francesa, a AFP.

De acordo com os últimos números disponíveis, a França registou, entre domingo e segunda-feira, 408 mortes em meio hospitalar atribuídas a Covid-19, elevando o número total de mortos desde o início da pandemia para 52.731.

O número de novos casos de contágio no país foi de 4.005 entre domingo e segunda-feira, tendo assim sido já confirmados 2.222.488 casos de Covid-19 em França.

Há atualmente 28.258 pessoas hospitalizadas devido ao vírus e 3.751 destes pacientes estão internados nos cuidados intensivos, mas o número de pessoas hospitalizadas e pessoas em estado grave continua a descer no país.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.468.873 mortos resultantes de mais de 63,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.