França quer vacinar 20 milhões de pessoas até este fim de semana

O ministro francês da Saúde, Olivier Véran, médico de profissão, voltou a vestir a bata e ajudou na campanha de vacinação

O ministro da Saúde francês, Olivier Véran, estima que a França vai vacinar 20 milhões de pessoas até sábado com a primeira dose, com 600 mil novas doses a terem sido administradas hoje.

O ministro fez o anúncio na sua conta na rede social Twitter, acrescentando que "a mobilização excecional continua em todo o país".

O próximo passo do desconfinamento acontece já no dia 19 de maio, com a reabertura de museus, cinemas, teatros, esplanadas e todos os comércios.

Ao mesmo tempo que o esforço de vacinação continua, os números da pandemia continuam a diminuir, em que atualmente há 23.406 pessoas hospitalizadas em França devido à covid-19 e 4.352 estão em estado grave, segundo divulgaram hoje as autoridades sanitárias.

Há agora menos 250 pessoas nos hospitais devido à Covid-19 em comparação com o dia anterior.

Morreram em França nas últimas 24 horas 173 pessoas devido ao vírus, elevando o total do número de mortos para 107.423.

Desde quarta-feira foram registados 7.025 novos casos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.333.603 mortos no mundo, resultantes de mais de 160,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.