França recomenda dose única da vacina para pessoas já infetadas

As autoridades francesas de Saúde, recomendaram, esta sexta-feira, que as pessoas que já recuperaram da Covid-19 recebam uma única dose de vacina, tornando assim a França no primeiro país a emitir tal conselho.

Todas as três vacinas Covid-19 aprovadas para utilização na União Europeia são administradas sob a forma de duas doses, inoculadas com várias semanas de intervalo, porque os ensaios clínicos mostraram que a imunidade contra a doença era significativamente mais elevada após os indivíduos terem recebido duas doses.

A autoridade francesa de saúde pública disse, no entanto, que as pessoas que já tinham sido infetadas com Covid-19 desenvolvem uma resposta imunitária semelhante à que é dada por uma dose de vacina, e que uma única dose após a infeção seria provavelmente suficiente.

"Uma dose única de vacina também desempenhará o papel de lembrar" o sistema imunitário de como combater o Covid-19, apontam os especialistas, que recomendam um intervalo de três a seis meses após a infeção, até que os indivíduos que tenham recuperado da Covid-19 recebam a vacina.

"Neste momento, nenhum país se posicionou claramente em termos de uma única dose de vacinação para pessoas que já contraíram Covid-19", apontou a autoridade.

A França acelerou o seu programa de vacinação nas últimas semanas, mas ainda está na sua infância. Até quinta-feira, mais de 2,1 milhões de pessoas tinham recebido pelo menos uma dose de vacina, sendo que quase 535.800 já tinham recebido duas.

Pelo menos 3,4 milhões de pessoas tiveram infeções por Covid-19 confirmadas em França, embora seja provável que tenha havido muito mais, dada a relativa falta de testes acessíveis durante a primeira vaga da pandemia.

Dois estudos recentes dos EUA sugerem que uma única dose de vacina pode funcionar em indivíduos que já recuperaram da Covid-19.

Um estudo afirmou que a imunidade em indivíduos que tinham tido Covid-19 e depois receberam uma única dose de vacina "é igual ou mesmo superior" à de pessoas que não tiveram a doença mas receberam duas doses de vacina.

A vacina da Johnson & Johnson, que ainda está em desenvolvimento, trabalha com uma única dose mas ainda não recebeu autorização de utilização de emergência dos reguladores da UE e dos EUA.

