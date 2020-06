França regista 31 mortos na véspera da segunda fase do fim do confinamento

© Alain Jocard/AFP

Por Lusa/TSF 01 Junho, 2020 • 21:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A França registou 31 mortes em hospitais nas últimas 24 horas, na véspera do início da segunda fase do fim do confinamento, aumentando o número de óbitos no país provocados pela pandemia de Covid-19 para 28.833.

Desse total, contabilizado desde o passado dia 1 de março, 18.506 ocorreram em hospitais e os restantes em casas de repouso e lares de idosos, segundo um comunicado da Direção Geral da Saúde, que não atualiza dados geriátricos desde sexta-feira.

Atualmente, 14.288 estão hospitalizadas com Covid-19 e 1.302 delas estão em unidades de cuidado intensivo, pelo que saldo entre entradas e altas mantém-se negativo, com 17 pacientes a darem entrada diariamente nesses espaços.

A França vai começar a segunda fase do regresso à normalidade na terça-feira, com a possibilidade de reabertura de bares e restaurantes e os cidadãos a recuperarem a liberdade de circular dentro das fronteiras nacionais sem restrições, entre outras medidas.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 372 mil mortos e infetou mais de 6,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,5 milhões de doentes foram considerados curados.