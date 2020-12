França regista 5797 novos casos e 351 óbitos por Covid-19

O número de pacientes hospitalizados aumentou para 25 233 © Christophe Petit Tesson/EPA

A França registou 5797 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, e mais 351 óbitos em meio hospitalar no mesmo período, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelas autoridades sanitárias.

No domingo, a França registou 12 799 casos e 131 óbitos. Com os números divulgados esta segunda-feira, a França totaliza 2,47 milhões de contágios desde o início da pandemia, enquanto os óbitos situam-se nos 60 900, acrescentou a agência de Saúde Pública.

O número de pacientes hospitalizados aumentou para 25 233 (mais 240 relativamente a domingo), enquanto os internados em Unidades de Cuidados Intensivos diminuíram ligeiramente para 2746 (menos oito).

Com o país sob um rígido recolher obrigatório entre as 20h00 e as 06h00, a taxa de positividade continua a cair para 4,7% dos testes realizados, quando comparados com os 5,2% de domingo e 5,6% de sábado.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1 685 785 mortos resultantes de mais de 76,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

