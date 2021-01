França regista cerca de 24 mil novos casos num dia

Nos hospitais franceses, 25.900 camas estão ocupadas © Sebastien Bozon/AFP

As autoridades de saúde francesas contabilizaram hoje 23.924 novos casos de coronavírus num dia, número que se mantém estável e elevado durante a última semana.

Nas últimas 24 horas morreram 230 pessoas devido à Covid-19 em França, elevando a 72.877 o total de mortes desde o início da pandemia, em março de 2020.

Nos hospitais, 25.900 camas estão ocupadas por doentes com problemas derivados do vírus, com 1.169 novas admissões num dia.

Do total, 2.869 doentes estão nos cuidados intensivos (menos 16 do que na sexta-feira).

A pressão sobre as unidades hospitalares e a circulação do vírus mantêm-se em níveis altos no país, onde foram registados mais de três milhões de casos positivos de Covid-19 desde março.

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou este sábado que já foram vacinadas um milhão de pessoas, como tinha prometido o executivo para finais deste mês, e agora espera acabar janeiro com 1,3 a 1,4 milhões de pessoas vacinadas.

A campanha de vacinação, que teve início em 27 de dezembro, foi acelerada nas últimas duas semanas, depois de fortes críticas sobre a lentidão inicial, já que na primeira semana tinham sido vacinadas 500 pessoas.

Para travar a expansão do vírus, o Governo francês endureceu no passado sábado a hora de recolher obrigatório, que se mantém em todo o país entre as 18h00 e as 06h00.

