França regista mais 199 mortes e 21 231 contágios

A França registou este sábado uma descida das mortes por Covid-19 em 24 horas, com 199 óbitos em comparação com os 320 de sexta-feira, mas os novos casos subiram para 21 231 face aos 20 701 do dia anterior.

Com estes números divulgados este sábado pela agência nacional de saúde pública, o país totaliza 3,448 milhões de casos e 81 647 mortes associadas à Covid-19.

A taxa de incidência situou-se em 196,4 casos por 100 mil habitantes nos últimos sete dias, com uma ligeira descida.

Também baixou o total de doentes hospitalizados (26 196, menos 228) e de internados em unidades de cuidados intensivos (3294, uma descida de quatro).

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 2 384 059 mortos no mundo, resultantes de mais de 108,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.