França regista mais de 7000 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Uma zona comercial em Bordéus, no sul de França © AFP

França registou 7.071 novos casos de infeção e três mortos por covid-19 nas últimas 24 horas, contabilizando um total de 324.777 pessoas infetadas e 30.701 óbitos, revelaram hoje as autoridades francesas.

Em comparação aos dados divulgados no sábado, em que houve 8.550 novos casos de covid-19, em França os números de hoje representam uma descida na evolução da identificação de pessoas infetadas, com menos 1.479 casos.

As três mortes relacionadas com a doença covid-19, registadas desde sábado até hoje, elevam para 30.701 o número total de óbitos em França, com a ressalva que estes dados só têm em conta os óbitos em hospitais, porque o balanço em lares de idosos e outras instituições é atualizado às terças-feiras.

Segundo informação da Agência de Saúde Pública francesa, a taxa de casos positivos de infeção continua a subir, para até 4,9% de todos os testes realizados, o que representa um aumento de duas décimas [0,2%] num dia, de sábado para hoje.

Os focos de contágio no país continuam também a aumentar, com 58 novos focos identificados desde sábado, totalizando 528 focos de contaminação a serem investigados em todo o território francês.

Estão a ser realizados milhares de testes todos os dias em França © EPA

Nos últimos sete dias, registaram-se 1.704 novas situações de pessoas internadas, das quais 288 em unidades de cuidados intensivos.

No balanço diário de hoje, a Agência de Saúde Pública francesa acrescentou 62 dos 101 departamentos do país se encontram numa situação de vulnerabilidade moderada ou elevada perante a forte circulação do vírus, com o registo de mais um departamento nesta situação em relação aos dados de sábado.

Neste âmbito, o Governo francês declarou hoje que outros sete departamentos se encontram em "zona vermelha" devido à maior circulação do novo coronavírus, número que se soma aos 21 que já estavam em alerta e permitem às autoridades locais tomarem medidas adicionais de restrição.

Com quase 25.000 novos casos de infeção registados nos últimos três dias, a crise pandémica está a evoluir na França, o que não impede o Governo de considerar a redução do período de isolamento dos doentes de covid-19 e das pessoas que tiveram contacto com infetados.

Depois do registo de quase 9.000 novos casos no balanço diário de sexta-feira, um recorde desde o início da pandemia e dos testes em grande escala na França, cerca de 8.500 casos foram confirmados no sábado, seguindo-se os números de hoje, com mais 7.071 novos casos de infeção contabilizados, de acordo com as autoridades francesas.

Assim, o aumento do número de pessoas infetadas pela covid-19, que se tem observado desde o início do verão, continua a acelerar em França, numa altura de regresso às escolas e às empresas.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 880.396 mortos e infetou mais de 26,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.