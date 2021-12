França regista número novo máximo com mais 90 mil infetados nas últimas 24 horas

© EPA

França registou 91.608 casos nas últimas 24 horas e assinalou um recorde absoluto de infeções por Covid-19 no país, ultrapassando as 86.852 registadas em novembro de 2020, de acordo com dados hoje divulgados pelo governo francês.

Pela primeira vez, desde início da pandemia em março do ano passado, o limiar dos 90 mil casos diários foi ultrapassado.

Na esperança de evitar a contaminação com variante Ómicron, o número de testes realizados na última semana também bateu o recorde, com mais de 6,2 milhões efetuados.

O Presidente de França, Emmanuel Macron, também incentivou à testagem, publicando um vídeo no TikTok e uma mensagem no Twitter.

"Boas festas a todos! Aos que terão a alegria de se juntar com a família no Natal: [façam] um teste preventivo para tranquilizar e, em caso de sintomas, isolem-se e alertem. Aos mobilizados para testar, protejam-se: obrigado. Vamos cuidar uns dos outros", estimulou Emmanuel Macron.

A quinta onda da pandemia também está a sobrelotar os hospitais franceses, que tratam atualmente 16.060 infetados com Covid-19, incluindo 3.208 em unidades de cuidados intensivos (UCI), contra os 3.147 registado no dia anterior.

O número de óbitos desde o início da pandemia é agora de 123.000 em França.

A Covid-19 provocou mais de 5,37 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.840 pessoas e foram contabilizados 1.253.094 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Portugal.