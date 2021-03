França regista quase 60 mil novos casos de Covid-19

Emmanuel Macron anunciou que todo o país está agora em regime de confinamento ligeiro © Ian Langsdon/EPA

Por Lusa 31 Março, 2021 • 21:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A França registou esta quarta-feira 59 038 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, um número que demonstra a progressão exponencial da pandemia no país e que levou ao alargamento do confinamento ligeiro a todo o território.

Ainda segundo as autoridades sanitárias divulgaram esta quarta-feira, já foram detetados no país 4 644 423 casos no país desde o início da pandemia.

O Presidente da República, Emmanuel Macron, anunciou esta quarta-feira que todo o país está agora em regime de confinamento ligeiro, com os franceses a poderem deslocar-se até 10 quilómetros da sua residência e obrigados a um recolher obrigatório entre as 19h00 e as 06h00.

Nas últimas 24 horas morreram 304 pessoas devido ao vírus, perfazendo assim um número total de mortos de 69 623.

Há atualmente 28 463 pessoas hospitalizadas e 5053 destes pacientes estão internados em unidades de cuidados intensivos, uma diminuição de 19 pessoas face à véspera.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2 805 004 mortos no mundo, resultantes de mais de 128,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19