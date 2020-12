França, Reino Unido e Alemanha preocupados com novas centrifugadoras nucleares no Irão

© AFP

A instalação pelo Irão de três centrifugadoras avançadas para enriquecimento de urânio em Natanz (centro) é "profundamente preocupante", consideraram esta segunda-feira França, Alemanha e Reino Unido, enquanto o próximo Presidente norte-americano se disponibilizou para dialogar sobre energia nuclear.

Segundo o acordo nuclear iraniano assinado em 2015, em Viena, - denunciado unilateralmente pelos Estados Unidos, mas que Paris, Berlim e Londres estão a tentar manter ativo - o Irão não está autorizado a usar centrifugadoras avançadas.

Em declaração conjunta, os europeus pedem a Teerão que não "comprometa a importante oportunidade de regresso à diplomacia, representada pela chegada da nova administração norte-americana" sob a presidência de Joe Biden, que já manifestou vontade de reintegrar os Estados Unidos no Acordo de Viena.

Os porta-vozes dos ministérios dos Negócios Estrangeiros da França, Alemanha e Reino Unido também expressaram "profunda preocupação" depois de o parlamento iraniano ter aprovado uma lei controversa sobre a questão nuclear.

Consideram que, "se implementada, essa lei resultará no desenvolvimento significativo do programa de enriquecimento de urânio do Irão e uma capacidade de acesso reduzida da AIEA (Agência Internacional de Energia Atómica)".

De acordo com a imprensa iraniana, a proposta de lei insta o Governo a tomar medidas imediatas para produzir e armazenar "pelo menos 120 quilos por ano de urânio enriquecido a 20%" e pede que as inspeções da Agencia Internacional da Energia Atómica (AIEA) "sejam barradas".

No entanto, para ser promulgada, essa lei ainda tem de ser assinada pelo Presidente iraniano, Hassan Rouhani, que já afirmou não concordar com a proposta.

"Se o Irão quer mesmo preservar um espaço para a diplomacia, não deve implementar essas medidas", concluem os três países europeus, destacando que "um regresso ao acordo do nuclear também trará benefícios para o Irão".

O Presidente dos EUA, Donald Trump, retirou o país do Acordo de Viena em maio de 2018, antes de restabelecer sanções que mergulharam a República Islâmica numa recessão profunda.

Em resposta, Teerão deixou de cumprir, a partir de maio de 2019, a maioria dos compromissos incluídos no acordo.

Desde o anúncio da vitória de Joe Biden na eleição presidencial de 3 de novembro, Rouhani tem multiplicado os sinais de abertura a uma reaproximação aos Estados Unidos.

No entanto, embora Biden tenha afirmado estar disposto a colocar os Estados Unidos de volta no Acordo de Viena, o caminho proposto é considerado inaceitável pelo Governo iraniano.