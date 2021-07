França restabelece urgência sanitária e reconfina regiões ultramarinas

© Pascal Guyot/AFP

Por Lusa 29 Julho, 2021 • 09:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A França restabeleceu o estado de urgência sanitária na Guadalupe, Saint-Martin e Saint-Barthélemy, já a Martinica vai voltar a confinar durante três semanas para tentar travar o vírus.

A Martinica já tinha um recolher obrigatório em vigor, mas vem agora completar com um confinamento entre as 5h00 e as 19h00.

A entrada em vigor do passe sanitário em todo o território francês vai ser efetiva a partir de dia 9 de agosto. O passe vai ser obrigatório em locais como bares ou restaurantes, estando já em vigor em cinemas ou teatros.

No total, a França detetou 27.934 novos casos do vírus nas últimas 24 horas e morreram 43 pessoas, mais casos do que na véspera.

Há 7.208 pessoas internadas em França devido à Covid-19 e 992 destes pacientes estão internados em unidades de cuidados intensivos, mais 14 do que na véspera.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 4.179.675 mortos em todo o mundo, entre mais de 195,2 milhões de casos de infeção pelo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19