França sanciona militares que denunciam "desintegração" do país

Foi publicada no passado dia 21 de Abril uma crónica na revista francesa Valeurs Actuelles, a criticar a ação governamental mediante a "desintegração" do país face à criminalidade e ao islamismo. A mesma publicação pedia ao presidente francês, Emmanuel Macron, para defender valores nacionais como o "patriotismo", sem o qual o país arriscaria uma "guerra civil".

O Governo francês criticou a extrema-direita pelo aproveitamento política. Ouça a reportagem 00:00 00:00

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, condenou a publicação e acusou Marine Le Pen, líder do partido de extrema-direita em França, de aproveitamento político, depois da mesma apoiar publicamente os militares.

"Evidentemente, só posso condenar com a maior firmeza esta iniciativa que é contra todos os nossos princípios republicanos", declarou o chefe do executivo francês. Este caso "poderia ter sido insignificante se não houvesse um aproveitamento político totalmente inaceitável. Como é que as pessoas, e Marine Le Pen, particularmente, que pretendem exercer responsabilidades do Estado, podem apoiar uma iniciativa que pode virar-se contra o Estado Republicano?", questionou Jean Castex.

Hervé Grandjean, porta-voz do Ministério das Forças Armadas, considera que esta crónica vai contra o estatuto dos soldados. "Trata-se de uma violação do estatuto dos soldados, que impõe neutralidade, lealdade, reserva", afirmou.

O executivo francês prometeu sanções severas, como anunciou Hervé Grandjean. Os militares signatários da carta "vão ser sancionados, potencialmente até dias de afastamento do trabalho. Dezoito pessoas são muito pouco comparadas a 210.000. Dessas 18 pessoas, quatro são oficiais. Parece lógico, e assim o disse o chefe do Estado Maior das Forças Armadas: quanto mais alto for o posto, mais pesada pode ser a sanção, porque um Oficial tem um papel de responsabilidade, na gestão e no treino das equipas".

François Lecointre, chefe do Estado Maior das Forças Armadas, já se pronunciou e afirmou ao jornal Le Parisien que os 18 militares em exercício que assinaram o texto vão ser sancionados, devendo apresentar-se ao conselho superior militar. Quanto aos generais reformados, que ainda podem ser convocados para missões pelo ministério da Defesa poderão ser exonerados.

Uma sondagem publicada esta quinta-feira, 29 de maio, aponta que 58% dos franceses apoiam os militares signatários do artigo em causa.