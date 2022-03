França, Turquia e Grécia vão efetuar "operação humanitária" de evacuação de Mariupol

© EPA

Por Lusa 25 Março, 2022 • 21:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A França, a Turquia e a Grécia vão efetuar "uma operação humanitária" para evacuar "nos próximos dias" a cidade sitiada de Mariupol, no sul da Ucrânia, anunciou esta sexta-feira o Presidente francês, Emmanuel Macron.

"Vamos, em conjunto com a Turquia e a Grécia, lançar uma operação humanitária para retirar todas aquelas e aqueles que desejarem sair de Mariupol", declarou Macron no final de uma cimeira europeia em Bruxelas, precisando que terá uma reunião sobre esse assunto com o Presidente russo, Vladimir Putin, "dentro de 48 a 72 horas".

"Espero poder envolver o maior número possível de intervenientes nesta operação", prosseguiu o Presidente francês, assegurando que estará "em condições" de realizar essa evacuação "nos próximos dias".

Macron afirmou que as "equipas do Eliseu (a Presidência francesa)" falaram hoje com o presidente da câmara de Mariupol, uma "cidade de mais de 400.000 habitantes que atualmente tem apenas 150.000" a viver "em circunstâncias dramáticas".

Mais de 2.000 civis foram mortos em Mariupol, segundo o mais recente balanço divulgado pela autarquia. De acordo com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, cerca de 100.000 pessoas estão ainda retidas na cidade portuária estratégica do mar de Azov que está cercada pelas tropas russas.

A ofensiva militar lançada na madrugada de 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de dez milhões de pessoas, mais de 3,7 milhões das quais para os países vizinhos, de acordo com os mais recentes dados da ONU -- a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Segundo as Nações Unidas, cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa -- justificada por Putin com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e a imposição à Rússia de sanções que atingem praticamente todos os setores, da banca ao desporto.

A guerra na Ucrânia, que entrou hoje no 30.º dia, causou um número ainda por determinar de mortos civis e militares e, embora admitindo que "os números reais são consideravelmente mais elevados", a organização confirmou hoje pelo menos 1.081 mortos, incluindo 93 crianças, e 1.707 feridos entre a população civil.