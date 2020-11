França ultrapassa 45.000 mortos devido ao vírus

© EPA

A França registou 508 mortes nas últimas 24 horas devido à covid-19, elevando assim o número total de mortos no país para 45.054 pessoas desde o início da pandemia, anunciaram esta segunda-feira as autoridades francesas.

Apesar dos indicadores da disseminação do vírus estarem a melhorar no país, o primeiro-ministro indicou esta segunda-feira a vários líderes religiosos que as celebrações religiosas só devem voltar a ser autorizadas a partir de 01 de dezembro, data da possível reabertura de todos os estabelecimentos comerciais.

"O primeiro-ministro disse que estava pronto a aligeirar o regime em vigor a partir de 01 de dezembro", disse Eric de Moulins-Beaufort, presidente da Conferência de Bispos de França, em declarações à AFP, acrescentando que haverá um protocolo sanitário ainda mais restrito para este género de celebrações.

O número de hospitalizações em França está agora em 33.466 pacientes.

Foram registados 9.406 novos casos de covid-19 desde domingo, tendo já sido registados no total 1.991.233 casos no país. A taxa de positividade dos testes é de 16,4%

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.319.561 mortos resultantes de mais de 54,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.