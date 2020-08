França ultrapassa os cinco mil novos casos nas últimas 24 horas

Foram registadas 22 mortes em França nas últimas 24 horas © EPA

A França registou 5.429 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais alto desde o fim do confinamento, segundo as autoridades francesas.



No total, desde o início da pandemia, já foram identificados 253.587 casos positivos em França.



Nas últimas 24 horas foram registadas 22 mortes em meio hospitalar,



Os focos de contaminação no país continuam também a aumentar, com 27 novos focos identificados desde terça-feira, havendo agora 340 focos de contaminação a serem investigados em todo o território francês. Estes focos de contaminação não incluem os lares de idosos.

O uso de máscara vai passar esta quarta-feira a ser obrigatório em todas as ruas de Marselha e os restaurantes da cidade vão passar a fechar às 23 horas.



O primeiro-ministro francês Jean Castex, esclareceu ainda hoje que o uso de máscara é obrigatório enquanto as pessoas assistem a espetáculos ou cinema.



A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 820 mil mortos e infetou mais de 23,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

