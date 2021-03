França ultrapassa 95 mil mortos devido ao vírus

Em França, já morreram 95.337 pessoas desde o início da pandemia © Ludovic Marin/AFP

Nas últimas 24 horas morreram em França 381 pessoas devido à Covid-19, aumentando o total de óbitos para 95.337 desde o início da pandemia, segundo anunciaram esta terça-feira as autoridades sanitárias francesas.

Com o agravamento da epidemia em França, num período que já é considerado como uma terceira vaga do vírus, o Presidente Emmanuel Macron vai anunciar na quarta-feira novas medidas para travar a sua propagação, com o fecho das escolas a ser uma das possibilidades.

Só em Paris, 473 turmas estão sem aulas devido a casos positivos de Covid, com 11 escolas completamente encerradas.

Também o número de pacientes em estado grave continua a aumentar. Há agora 28.510 pessoas hospitalizadas em França devido ao vírus e 5.072 destes pacientes estão internados nas unidades de cuidados intensivos, mais 98 do que na véspera.

Ainda desde segunda-feira foram detetados 30.702 novos casos, perfazendo assim um total de 4.585.385 casos positivos desde o início da pandemia.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.792.586 mortos no mundo, resultantes de mais de 127 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

