França ultrapassa a marca dos 7500 mortos desde início da pandemia

O número de mortos nos lares em França continua a aumentar, sendo agora calculado em 2028 óbitos, aos quais se juntam 5542 mortos em meio hospitalar, anunciaram esta noite as autoridades.

Assim, desde 1 de março, já houve 7560 mortes no total devido à Covid-19, segundo o anúncio feito este sábado pelo diretor-geral da Saúde, Jerôme Salomon. O número de óbitos nos lares franceses começou a ser divulgado na sexta-feira, e os dados continuam a ser recolhidos pelas autoridades.

O número total de casos confirmados no país é de 68.605.

Há 28.143 pessoas hospitalizadas e 6838 pacientes estão nas unidades de cuidados intensivos; 105 pessoas internadas nos cuidados intensivos têm menos de 30 anos.

O número de novas entradas nos cuidados intensivos continua a diminuir, mas, como a estadia destes pacientes é longa nestas unidades, os números na sua generalidade continuam a subir e Salomon reforçou que a França nunca teve tantos pacientes nestas condições.

Dos casos identificados como positivos, 15.438 pessoas estão curadas.

A França anunciou este sábado que as encomendas de máscaras já vão nos dois mil milhões de unidades, em vários países, sendo as maiores encomendas feitas à China.

Pela primeira vez, as autoridades francesas indicaram que a população em geral pode usar uma máscara para as suas deslocações.

Até agora, a indicação tinha sido que ter uma máscara não protegia e devia ser apenas usada no quotidiano por pessoas já infetadas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 60 mil.

Dos casos de infeção, mais de 211 mil são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito este sábado pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 266 mortes, mais 20 do que na véspera (+8,1%), e 10.524 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 638 em relação a sexta-feira (+6,5%).

O país, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.

O Governo declarou, no dia 17 de março, o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.

